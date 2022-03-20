З початку повномасштабної війни в Україні загинуло 115 дітей, ще 140 поранено, - Офіс генпрокурора
Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 115 дітей. Понад 140 поранено
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 19 березня в Рубіжному та Сєвєродонецьку російські обстріли знищили 24 будинки. Загинули три людини, двоє яких - діти. Також дві людини постраждали, зокрема дитина.
- У Харкові внаслідок обстрілу в районі ХТЗ загинули дорослий та 9-річна дитина.
- У Києві від початку російського вторгнення 228 людей загинуло, з них 4 дитини, 912 осіб отримали поранення, у тому числі 16 дітей.
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