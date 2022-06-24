З початку повномасштабної війни в Україні загинуло майже 5 тис. цивільних людей, - ООН

Про це свідчать дані ООН.

"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до опівночі (місцевого часу) 23 червня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 10506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 4677 загиблих і 5829 поранених", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними за чотири місяці війни загинула 321 дитина, ще 483 поранені. Більшість випадків було спричинено через застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

В ООН зазначають, що реальні цифри значно вищі, оскільки складно отримувати інформацію або підтвердження із регіонів, де тривають інтенсивні бойові дії. Це стосується Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної, Лисичанська і Сєверодонецька (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних людей.

17 червня в ООН повідомили, що комісії із розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні під час російського вторгнення поки що не вдалося "встановити контакт" із Росією.

20 червня у рамках свого візиту до України посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер відвідав українські міста та поспілкувався із внутрішньопереселеними людьми.

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