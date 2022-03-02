З початку повномасштабної війни з України виїхали майже 836 тис. людей, - ООН
З України до сусідніх країн виїхали майже 836 тис. людей з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого
Про це повідомила речниця Верховного комісара ООН у справах біженців Шабіа Манту в Twitter.
"За останні шість днів Україну залишили 835 928 людей", - написала вона.
В Укрзалізниці повідомили з посиланням на дані ООН, що з 22 лютого Україну залишили майже 900 тис. людей. З них за шість днів залізницею вивезли понад 50 тис. іноземців.
За даними УЗ, для іноземців організували безпечні евакуаційні коридори.
"Зокрема, формуються групи з громадян інших країн для їх перевезень. Для цього визначаються окремі вагони у поїздах далекого та приміського сполучення. Також на Центральному залізничному вокзалі Києва працює близько 60 волонтерів, які знають іноземні мови", - зазначили в Укрзалізниці.
Оособливу увагу іноземцям приділяють на вокзалах у Закарпатській та Львівській областях. Там у волонтерських пунктах люди можуть отримати медичну допомогу, їжу, в тому числі вегетаріанську.
В Укрзалізниці додали, що перехід кордону через міжнародні пункти для іноземців здійснюють за спрощеною процедурою.
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