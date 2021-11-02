З початку року до журналістів 59 разів застосовували фізичну силу

Про це сказав голова НСЖУ Сергій Томіленко, передає Укрінформ.



"За 10 місяців нами зафіксовано 59 інцидентів застосування сили до журналістів під час виконання ними журналістської діяльності. Фактично ми говоримо про те, що в Україні кожні 5 днів трапляється інцидент із застосуванням сили до журналістів. Це побиття, це спалені машини, це пошкоджена апаратура тощо", - сказав Томіленко.



Він додав, що така ситуація складається не лише в Україні, а і в світі. Зазвичай фізичній силі передують онлайн-погрози.



"Дослідження жінок-журналісток показують, що у 20 випадках фізичних атак є прямий зв'язок із попередніми онлайн погрозами, які раніше журналісти отримали", - зазначив Томіленко.

Нагадаємо, до справи про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку не долучили ключові докази: відео та аудіо з місця події.