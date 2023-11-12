З початку війни Нацполіція розпочала 99 799 кримінальних проваджень за вчинення злочинів росіянами в Україні

Про це повідомляє Нацполіція.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 99 799 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками", - йдеться у повідомленні.

Найчастіше кримінальні провадження відкриті за:

85 335 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);

9 245 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

3 527 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);

224 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та інші.

Поліція розслідує злочини проти дітей, з яких:

510 загинули

1143 поранені

2199 зникли безвісти

20 363 розшукано

19546 депортовані до РФ (386 повернуто).

74 кримінальні провадження Нацполіція відкрила за фактами вчинення військовими РФ сексуального насильства.

А Також виявили 87 місць несвободи та катівень, які окупанти створювали для утримування цивільного населення окупованих територій.