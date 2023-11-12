З початку війни Нацполіція розпочала 99 799 кримінальних проваджень за вчинення злочинів росіянами в Україні
Станом на 12 листопада слідчі Національної поліції України розслідують 99 799 кримінальних справ за злочини російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ
Про це повідомляє Нацполіція.
"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 99 799 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками", - йдеться у повідомленні.
Найчастіше кримінальні провадження відкриті за:
- 85 335 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);
- 9 245 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- 3 527 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);
- 224 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та інші.
Поліція розслідує злочини проти дітей, з яких:
- 510 загинули
- 1143 поранені
- 2199 зникли безвісти
- 20 363 розшукано
- 19546 депортовані до РФ (386 повернуто).
74 кримінальні провадження Нацполіція відкрила за фактами вчинення військовими РФ сексуального насильства.
А Також виявили 87 місць несвободи та катівень, які окупанти створювали для утримування цивільного населення окупованих територій.
- Російська окупаційна армія в суботу, 11 листопада, вдарила по багатоквартирному будинку в Херсоні та обстріляла передмістя, внаслідок чого загинув чоловік, 5 жінок зазнали поранень. Також пошкоджено будинок депутата облради.
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