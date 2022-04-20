З початку війни Україна отримала фінансової та гуманітарної допомоги в межах 15 млрд $, - Южаніна
Ніна Южаніна, нардепка від фракції "Європейська солідарність", членкиня податкового комітету Верховної Ради повідомила, що на сьогоднішній день залишаються ті суми, які були раніше отримані й більше до них нічого не додалось
Про це нардепка розповіла в етері Espreso.TV
“За неофіційною інформацією, профільний комітет ВР повідомив, що з початку війни та станом на 11 квітня наша держава отримала фінансової та різної гуманітарної допомоги десь в межах 15 млрд $. Суми, які були раніше отримані та більше до них нічого не додалось - це 1,4 млрд $ від МВФ і 0,6 млрд Євро від Світового банку. А потрібні живі гроші в держбюджеті, конче потрібні. Я вважаю, що кожен наступний місяць є вкрай складним для здійснення всіх виплат, які має забезпечити держава. Ми знаємо, що сьогодні Кабінет Міністрів України наділений правом розподіляти кошти за тими напрямками, які він вбачає в першу чергу за необхідність, за захищеними статтями. Для того, щоб суспільство було налаштоване на позитив, ми всі говоримо зараз про те, що приймаємо всі необхідні заходи, щоб в держбюджеті, в держскарбниці гроші були. Чи реальні 50 млрд? Я думаю ні. Якщо говорити саме про фінансову допомогу, то вона може бути значно менша”, - зауважила Южаніна.
Нардепка також додала, що політика всіх наших країн - партнерів, які зараз допомагають Україні незмінна.
“Це військова техніка, за яку безмежно ми вдячні, це гуманітарна допомога нашим громадянам, які зараз знаходяться за межами України й на яких витрачаються інші країни ЄС і не тільки. Щодо того, гуманітарних забезпечень більше, чим грошові кошти. Отже, наша країна має визначитися, що ми маємо робити. Жити не обіцянками, не райдужними очікуваннями, а реаліями які ми маємо розділяти разом з людьми. Які зараз єдиною стіною стоять і захищають Україну. Наші українські громадяни все зрозуміють, не треба обіцяти красивих міст із хмарочосами, які ми завтра відбудуємо й забезпечимо квартирами й будинками всіх наших громадян. Ми маємо більш реально говорити з людьми, реально вибудовувати своє майбутнє.Воно буде складне і до цього ми маємо готуватися і далі визначатися за напрямками діяльності нашій країні”, - заявила Южаніна.
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