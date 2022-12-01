З початку вторгнення РФ слідчі Нацполіції відкрили проти російських військових понад 46 тисяч кримінальних справ
Від 24 лютого, за час повномасштабної війни Росії в Україні поліціянти розпочали понад 46 тисяч провадження щодо злочинів окупантів
Про це інформує в телеграмі Міністерство внутрішніх справ.
Станом на 1 грудня правоохоронці Нацполіції розпочали 46,4 тис. справ проти росіян і колаборантів.
"З початку вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 46 442 кримінальні провадження за фактами вчинення на території нашої країни злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками", – пише пресслужба.
Повідомляється, що серед відкритих справ:
- 35 047 – за порушення законів та звичаїв війни, ст. 438 ККУ;
- 9 094 – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ст. 110 ККУ;
- 2 116 – за колабораційну діяльність, ст. 111-1 ККУ;
- 100 – за державну зраду, ст. 111 ККУ;
- 37 – за диверсію, ст. 113 ККУ.
- Нацполіція зафіксувала зменшення кількості зареєстрованих злочинів, які не стосуються війни, на 16%, тиждень із 23 по 30 листопада порівняли з попереднім.
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