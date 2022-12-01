Про це інформує в телеграмі Міністерство внутрішніх справ.

Станом на 1 грудня правоохоронці Нацполіції розпочали 46,4 тис. справ проти росіян і колаборантів.

"З початку вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 46 442 кримінальні провадження за фактами вчинення на території нашої країни злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками", – пише пресслужба.

Повідомляється, що серед відкритих справ:

35 047 – за порушення законів та звичаїв війни, ст. 438 ККУ;

9 094 – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ст. 110 ККУ;

2 116 – за колабораційну діяльність, ст. 111-1 ККУ;

100 – за державну зраду, ст. 111 ККУ;

37 – за диверсію, ст. 113 ККУ.

Нацполіція зафіксувала зменшення кількості зареєстрованих злочинів, які не стосуються війни, на 16%, тиждень із 23 по 30 листопада порівняли з попереднім.

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