Про звільнення з полону захисника острова Зміїний, справжнього автора фрази про "курс" російського корабля, повідомила Держприкордонслужба України.

"Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, наразі на свободі", - повідомив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький.

Гоцький підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники. За його словами росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, також пропонували роботу та велику зарплату. Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю.

В іншому дописі Держприкордонслужба повідомляє, що ім’я прикордонника, який промовив слова "Рускій корабль, іді на ***", не називали свідомо, бо розкриття його особи могло зашкодити йому в полоні. Зараз, на щастя, він у безпеці. "В силу певних обставин ми ще на якийсь час залишимо його втаємниченим", - розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він же повідомив, що медійна публічність морського піхотинця Романа Грибова (військовий, якому ЗМІ помилково приписали авторство, - ред.), певною мірою була операцією з інформаційного прикриття, яке гарантувало безпеку його побратимів, які потрапили у полон.

24 лютого, після запеклих боїв росіяни захопили острів Зміїний. 26 лютого ДПСУ висловила сподівання, що героїчні захисники острова живі.

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