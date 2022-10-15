З понеділка деякі заклади освіти Одещини повертаються до дистанційної форми навчання, деякі - продовжують роботу очно
Після масованих ракетних обстрілів 10 та 11 жовтня було ухвалене рішення про перехід закладів освіти Одещини на дистанційний формат навчання
Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак на фейсбуці.
Він зазначив, що з 17 жовтня заклади освіти Одещини продовжуватимуть освітній процес за очною, дистанційною або змішаною формами навчання. Ті освітні заклади, які мають облаштоване укриття, працюватимуть очно та змішано. Ті ж, які укриття не мають, - переходять на дистанційну форму навчання.
Також Лончак закликав усіх неухильно дотримуватися алгоритму дій під час повітряних тривог.
"Розпорядчі документи сьогодні буде надіслано на електронні адреси закладів освіти всіх типів і форм власності. Прошу довести інформацію до батьківської громадськості та колективів", - написав він.
- Від 17 жовтня заклади освіти Києва працюватимуть у змішаному форматі.
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