У Києві заклади освіти з наступного тижня працюватимуть у змішаному форматі

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

З понеділка 17 жовтня заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, технічної, фахової передвищої та вищої освіти навчатимуться у змішаному форматі.

"Ті, хто ходив раніше у школи, садочки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Проте ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступний тиждень ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно", - йдеться в повідомленні.

Інформують, що заклади освіти працюватимуть. За батьками залишається право вибору, чи відправляти туди дітей, або ж залишити вдома на дистанційці.

У понеділок, 10 жовтня, Росія масовано обстріляла територію України. Зокрема, окупанти завдали ракетних ударів по центру Києва. Там є поранені та загиблі. Також обстріляли і Дніпро.

Школи Рівненської та Волинської областей у зв'язку з масованими ракетними ударами перевили на дистанційну форму навчання.

На звільнених територіях України від російських загарбників нині відновити навчальний процес офлайн неможливо через зруйновану інфраструктуру.

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