У Києві заклади освіти з наступного тижня працюватимуть у змішаному форматі
Від 17 жовтня заклади освіти Києва працюватимуть у змішаному форматі: доступні онлайн та офлайн форми навчання
Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.
З понеділка 17 жовтня заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, технічної, фахової передвищої та вищої освіти навчатимуться у змішаному форматі.
"Ті, хто ходив раніше у школи, садочки або інші заклади освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Проте ті, хто не може або не бажає з тих чи інших причин наступний тиждень ходити до закладу освіти, можуть навчатися дистанційно", - йдеться в повідомленні.
Інформують, що заклади освіти працюватимуть. За батьками залишається право вибору, чи відправляти туди дітей, або ж залишити вдома на дистанційці.
- У понеділок, 10 жовтня, Росія масовано обстріляла територію України. Зокрема, окупанти завдали ракетних ударів по центру Києва. Там є поранені та загиблі. Також обстріляли і Дніпро.
- Школи Рівненської та Волинської областей у зв'язку з масованими ракетними ударами перевили на дистанційну форму навчання.
- На звільнених територіях України від російських загарбників нині відновити навчальний процес офлайн неможливо через зруйновану інфраструктуру.
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