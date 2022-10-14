З портів Одеси вийшли ще 3 судна з 84 тис. тонн української агропродукції

Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

"Три судна з 84 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси. Серед них балкери SUPER ARSENAL, який доставить 27,5 тис. тонн кукурудзи до Тунісу, та SEA LUCK, який доставить 13,5 тис. тонн пшениці до Алжиру", - йдеться в повідомленні.

Судна з українським продовольством направляються в Африку та країни Азії.

Загалом з моменту виходу першого судна експортовано 7,4 млн тонн української агропродукції: "Всього з українських портів вийшли 334 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки".