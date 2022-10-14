З портів Одеси вийшли ще 3 судна з 84 тис. тонн української агропродукції
14 жовтня з українських портів зерновим коридором вийшли в рейси ще три судна з агропродукцією
Про це інформує Міністерство інфраструктури України.
"Три судна з 84 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси. Серед них балкери SUPER ARSENAL, який доставить 27,5 тис. тонн кукурудзи до Тунісу, та SEA LUCK, який доставить 13,5 тис. тонн пшениці до Алжиру", - йдеться в повідомленні.
Судна з українським продовольством направляються в Африку та країни Азії.
Загалом з моменту виходу першого судна експортовано 7,4 млн тонн української агропродукції: "Всього з українських портів вийшли 334 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки".
- Нагадаємо, в липні за посередництва ООН і Туреччини була укладена угода, яка дозволила розблокувати Україні експорт зерна із чорноморських портів, які були закриті з моменту вторгнення Росії. Москва натомість отримала гарантії для власного експорту зерна та добрив. Угода допомогла запобігти глобальній продовольчій кризі, але Росія неодноразово скаржилася на її виконання, стверджуючи, що вона все ще натрапляє на труднощі при продажу добрив і продовольства.
- 4 жовтня Міністерство інфраструктури України повідомило, що 72% пшениці з України експортовано в Африку, Азію та Туреччину. Також вони зазначили, що з 1 серпня по 30 вересня Україна відправила через порти Великої Британії 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблі.
- 8 жовтня з українських портів вийшло 7 балкерів із зерном на борту.
- Загалом за два місяці (з 1 серпня по 30 вересня) через порти України було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 корабель.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і його команда працюють над продовженням ще на рік "зернової ініціативи", термін дії якої завершується наприкінці листопада.
- 8 жовтня з українських портів вранці вийшло 7 балкерів із зерном на борту.
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