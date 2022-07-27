Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так вона прокоментувала інформацію про нібито контрабанду з України західного озброєння.

"Вуха російського ІПСО стирчать з матеріалів, де Україну звинувачують у контрабанді, перепродажі, втраті, неналежному використанні озброєння, що поставляється нам партнерами. Для цього Росія використовує широкий спектр інструментів інформаційного впливу – афілійованих до неї "лідерів думок", експертів, пресу, політиків не тільки у РФ, а й за її межами", – написала Маляр.

Заступниця міністра прогнозує, що чим більше західна зброя змінюватиме ситуацію на полі бою на користь України, "тим більш істерично поводитиметься РФ".

"Пропаганда – це те, на чому російський тоталітарний режим намагатиметься ще деякий час їхати, тоді як його військова машина розвалюватиметься на ходу. Але всі ці зусилля ворога з дискредитації України марні. Бо Україна вже кілька місяців першою ініціювала і зараз за участю західних партнерів активно втілює у життя розгалужену систему моніторингу та контролю поставленої нам зброї", – написала Маляр.

Вона зазначила, що кількість зброї, що надається, і її рівень останнім часом тільки зростає – це означає, що, попри дії РФ, Україні довіряють.

Також Маляр наголосила, що жодного запиту чи натяку на недовіру від офіційних державних органів партнерів Україна не отримувала.

Заступниця міністра оборони додала, що в Україні почали імплементувати натовську систему обліку та контролю логістики LOGFAS ще у 2019 році. Зараз фахівці з України та США допрацьовують ще одну систему контролю, яка незабаром буде залучена. Також уже впроваджено модуль інформаційно-аналітичної системи СОТА з моніторингу постачань.

22 липня У Європолі запевнили, що не фіксували фактів контрабанди зброї з України.

21 липня німецьке видання Spiegel опублікувало матеріал з посиланням на речника Європолу Япа Оп Ген Оорта, який начебто заявив про зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував заяви про начебто випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України.

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