Про це він розповів в етері Еспресо.

"Після того, як перекрили кисень для вербувальників з ПВК Вагнер, до роботи у виправних закладах Росії взялися рекрутери зі збройних сил РФ. Саме вони зраз реалізують тактику вербування, фактично примусу, російських ув'язнених для того, щоб вони поповнювали бойові порядки армії РФ. У виправних закладах Росії перебуває приблизно 400 тисяч осіб, тому є чималий потенціал людського ресурсу для путінського війська", - прокоментував військовий експерт.

Владислав Селезньов зауважив, що ворог, який вдерся зі зброєю на територію нашої країни, є законною ціллю, яка має бути знищена або ж може здатися у полон.

"Важливо зазначити, що в ешелоні з російськими військовими, який нещодавно був відправлений з РФ до окупованої частини України, був цілий вагон жінок, зібраних з виправних закладів РФ. Їх так само відправляють на лінії бойового зіткнення. Однак, який у них функціонал і чим вони будуть займатися на фронті, достеменно не зрозуміло. Але певні питання логістичного забезпечення вони можуть реалізовувати. Тобто росіяни використовують всі наявні людські ресурси, щоб посилити свою присутність у рамках так званої спеціальної військової операції", - підсумував Селезньов.