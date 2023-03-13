З російських в'язниць рекрутери збройних сил РФ відправляють на лінію бойових зіткнень вже і жінок, - полковник ЗСУ Селезньов
Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ (2014-2017), зазначив, що у виправних закладах Росії перебуває приблизно 400 тисяч осіб, тому є чималий потенціал людського ресурсу для путінського війська
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Після того, як перекрили кисень для вербувальників з ПВК Вагнер, до роботи у виправних закладах Росії взялися рекрутери зі збройних сил РФ. Саме вони зраз реалізують тактику вербування, фактично примусу, російських ув'язнених для того, щоб вони поповнювали бойові порядки армії РФ. У виправних закладах Росії перебуває приблизно 400 тисяч осіб, тому є чималий потенціал людського ресурсу для путінського війська", - прокоментував військовий експерт.
Владислав Селезньов зауважив, що ворог, який вдерся зі зброєю на територію нашої країни, є законною ціллю, яка має бути знищена або ж може здатися у полон.
"Важливо зазначити, що в ешелоні з російськими військовими, який нещодавно був відправлений з РФ до окупованої частини України, був цілий вагон жінок, зібраних з виправних закладів РФ. Їх так само відправляють на лінії бойового зіткнення. Однак, який у них функціонал і чим вони будуть займатися на фронті, достеменно не зрозуміло. Але певні питання логістичного забезпечення вони можуть реалізовувати. Тобто росіяни використовують всі наявні людські ресурси, щоб посилити свою присутність у рамках так званої спеціальної військової операції", - підсумував Селезньов.
- 13 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що РФ доставляє потягами в'язнів на Донеччину, серед них вагон з жінками
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