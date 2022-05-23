З розумінням ставимось до медиків та комунальників, які працюють в окупації, - Подоляк

Про це він написав у Twitter.

"Ніхто не може засуджувати українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Ми з розумінням ставимося до людей, які мусять продовжувати працювати: медиків, комунальників тощо. Але не до колаборантів у владі - їм не буде пощади. Україна звільнить своїх громадян. Скоро", - зазначив Подоляк.