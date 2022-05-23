З розумінням ставимось до медиків та комунальників, які працюють в окупації, - Подоляк
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ніхто не засуджує українців, які вимушено залишилися в окупації
Про це він написав у Twitter.
"Ніхто не може засуджувати українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Ми з розумінням ставимося до людей, які мусять продовжувати працювати: медиків, комунальників тощо. Але не до колаборантів у владі - їм не буде пощади. Україна звільнить своїх громадян. Скоро", - зазначив Подоляк.
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