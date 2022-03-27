З Рубіжного і Лисичанська, попри обстріли, евакуювали 275 людей - глава Луганської ОВА

Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація у "Фейсбук" з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.



За його словами, 130 людей перебували у підвалах хлібозаводу і школи № 5 у Рубіжному, їхні помешкання зруйновані обстрілами. Окупанти не припиняли вогню по Рубіжному, незважаючи на оголошений "режим тиші".



"На одному з перехресть евакуаційний автобус ледве оминув ворожу БМП", – повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



За першу половину дня з Рубіжного врятовано 155 людей, з Лисичанська - 120.



"Тим, хто ще залишився в місті, ми привезли декілька тонн гуманітарного вантажу – їжу, засоби першої необхідності, ліки", – додав Гайдай.

Нагадаємо, станом на 26 березня основні зусилля окупанти зосередили на захопленні міст Попасна, Рубіжне та наступу на Сєвєродонецьк, свідчили дані ЗСУ.