З Рубіжного і Лисичанська, попри обстріли, евакуювали 275 людей - глава Луганської ОВА
Попри ворожі обстріли, з Рубіжного вдалося за півдня вивезти 155 людей, ще 130 евакуювалися з Лисичанська
Про це повідомила Луганська обласна державна адміністрація у "Фейсбук" з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
За його словами, 130 людей перебували у підвалах хлібозаводу і школи № 5 у Рубіжному, їхні помешкання зруйновані обстрілами. Окупанти не припиняли вогню по Рубіжному, незважаючи на оголошений "режим тиші".
"На одному з перехресть евакуаційний автобус ледве оминув ворожу БМП", – повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За першу половину дня з Рубіжного врятовано 155 людей, з Лисичанська - 120.
"Тим, хто ще залишився в місті, ми привезли декілька тонн гуманітарного вантажу – їжу, засоби першої необхідності, ліки", – додав Гайдай.
Нагадаємо, станом на 26 березня основні зусилля окупанти зосередили на захопленні міст Попасна, Рубіжне та наступу на Сєвєродонецьк, свідчили дані ЗСУ.
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