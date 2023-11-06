З сектору Гази евакуювали понад 300 громадян США

Про це заявив у інтерв'ю CBS News повідомив заступник радника президента США з національної безпеки Джонатан Файнер.

"Ми вважаємо, що в Газі все ще перебуває певна кількість американців, але протягом останніх кількох днів завдяки досить інтенсивним переговорам з усіма сторонами, які мають відношення до цього конфлікту, нам вдалося вивести понад 300 американців, легальних постійних резидентів і членів їхніх сімей. Це головний пріоритет, над яким ми продовжуватимемо працювати, поки кожен американець, який хоче виїхати, не зможе це зробити", - сказав Файнер.

Співробітник Білого дому також назвав іншим важливим пріоритетом звільнення заручників ХАМАС.

"Це ще один важливий пріоритет для президента і, як ми вважаємо, також для уряду Ізраїлю. Це дуже важкі переговори. У Газі утримується значна кількість заручників, багато з яких є власниками міжнародних паспортів, в тому числі, як ми вважаємо, кілька американців. Ці переговори тихо ведуться за лаштунками, вони зайняли більше часу, ніж комусь із нас хотілося б. Але ми продовжуємо вірити, що існує ймовірність звільнити значну кількість цих заручників, і ви чули, як президент Байден, так і прем'єр-міністр Ізраїлю казали, що може бути призупинка в бойових діях, щоб це було можливо, як коли двох американських заручників було звільнено на початку конфлікту. І ми також будемо продовжувати над цим працювати", - сказав Файнер.

Американський чиновник додав, що США "дуже старанно" працюють над укладенням угоди про звільнення заручників.

"Ми дуже старанно працюємо над її отриманням. І якщо це станеться, на те, щоб переміщувати заручників по полю бою безпечним способом і доставити їх до виходу з Гази, знадобиться час. І ми хотіли б мати можливість робити це лише безпечно. Тому ми вважаємо, що пауза була б доречною в цьому контексті", - сказав Файнер.