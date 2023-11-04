США підтвердили польоти своїх неозброєних БПЛА над Газою з метою пошуку заручників

Про це повідомляє ВВС.

"Ці польоти БПЛА почалися після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня", - зазначив бригадний генерал Пат Райдер у короткій заяві.

Підтвердження з'явилося після того, як журналісти помітили на загальнодоступному веб-сайті Flightradar24 безпілотники MQ-9 Reapers, якими зазвичай користуються американські спецпідрозділи, що кружляли над Газою.

"США здійснюють неозброєні польоти БПЛА над Газою, а також надають консультації та допомогу нашому ізраїльському партнеру в його зусиллях зі звільнення заручників", - йдеться в заяві Пентагону.

Безпілотники Reaper раніше використовувалися для нанесення повітряних ударів у Афганістані, але в першу чергу вони використовуються як літаки-розвідники через їхню здатність зависати над місцевістю більше 20 годин поспіль.

Неназвані військові чиновники США повідомили, що безпілотники не допомагають координувати військові дії Ізраїлю в Газі і навколо неї. А інформація, пов'язана зі звільненням заручників, передається ізраїльтянам.