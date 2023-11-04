США підтвердили польоти своїх неозброєних БПЛА над Газою з метою пошуку заручників
США вперше підтвердили, що запускали неозброєні розвідувальні безпілотники над Газою. Речник Пентагону бригадний генерал Пат Райдер заявив, що безпілотники працюють для "підтримки зусиль зі звільнення заручників"
Про це повідомляє ВВС.
"Ці польоти БПЛА почалися після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня", - зазначив бригадний генерал Пат Райдер у короткій заяві.
Підтвердження з'явилося після того, як журналісти помітили на загальнодоступному веб-сайті Flightradar24 безпілотники MQ-9 Reapers, якими зазвичай користуються американські спецпідрозділи, що кружляли над Газою.
"США здійснюють неозброєні польоти БПЛА над Газою, а також надають консультації та допомогу нашому ізраїльському партнеру в його зусиллях зі звільнення заручників", - йдеться в заяві Пентагону.
Безпілотники Reaper раніше використовувалися для нанесення повітряних ударів у Афганістані, але в першу чергу вони використовуються як літаки-розвідники через їхню здатність зависати над місцевістю більше 20 годин поспіль.
Неназвані військові чиновники США повідомили, що безпілотники не допомагають координувати військові дії Ізраїлю в Газі і навколо неї. А інформація, пов'язана зі звільненням заручників, передається ізраїльтянам.
- Напередодні, видання Reuters з посиланням на анонімних американських чиновників повідомило, що для пошуку заручників, захоплених ХАМАСом під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, розвідники США використовують безпілотники над територією сектору Гази.
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