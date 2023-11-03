США шукають заручників ХАМАСу безпілотниками

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімних американських чиновників.

"Двоє американських офіційних осіб на умовах анонімності сказали, що США запускають безпілотники для збору розвідувальної інформації над сектором Газа, щоб допомогти знайти заручників. Один із чиновників сказав, що вони здійснювали польоти безпілотників понад тиждень", - йдеться у повідомленні.

Посадовці заявили, що 10 громадян США, яких вважають зниклими безвісти, можуть бути серед понад 200 осіб, узятих у заручники в секторі Газа, де вони, імовірно, утримуються в розгалуженій мережі тунелів ХАМАСу.