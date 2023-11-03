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США шукають заручників ХАМАСу безпілотниками

3 листопада, 2023 п'ятниця
09:45
Світ Ізраель Палестина

Для пошуку заручників, захоплених ХАМАСом під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, розвідники США використовують безпілотники над територією сектору Гази

Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімних американських чиновників.

"Двоє американських офіційних осіб на умовах анонімності сказали, що США запускають безпілотники для збору розвідувальної інформації над сектором Газа, щоб допомогти знайти заручників. Один із чиновників сказав, що вони здійснювали польоти безпілотників понад тиждень", - йдеться у повідомленні.

Посадовці заявили, що 10 громадян США, яких вважають зниклими безвісти, можуть бути серед понад 200 осіб, узятих у заручники в секторі Газа, де вони, імовірно, утримуються в розгалуженій мережі тунелів ХАМАСу.

  • 31 жовтня представник однієї з бригад ХАМАСу оголосив, що найближчими днями звільнить деяких іноземних заручників із сектору Гази.
Палестина
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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