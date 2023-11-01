ХАМАС має намір звільнити декілька іноземних заручників
31 жовтня представник однієї з бригад ХАМАСу оголосив, що найближчими днями звільнить деяких іноземних заручників із сектору Гази
Про це повідомляє Al-Jazeera.
Речник "Бригад Аль-Кассам" Абу Обейда записав відеозвернення, у якому пообіцяв перетворити Газу на "цвинтар" та "трясовину" для ізраїльських сил на тлі посилення наземних операцій та атак ЦАХАЛу.
Він також зазначив, що ХАМАС планує найближчими днями звільнити деяких іноземних заручників із сектору Гази, не розкриваючи подробиць.
"Ми поінформували посередників, що звільнимо певну кількість іноземців у найближчі кілька днів", - сказав Обейда.
- 31 жовтня ЦАХАЛ заявив, що у секторі Гази ведуться запеклі бої, а кількість заручників, утримуваних ХАМАСом, зросла до 240.
- Нетаньягу засудив опубліковане ХАМАСом відео заручників і обіцяв зробити все можливе, щоб їх звільнити. Сім'ї заручників закликають надати їм медичну допомогу та повернути їх додому.
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