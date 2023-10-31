ХАМАС опублікував нове відео із заручниками, Нетаньягу відреагував

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав "жорстокою психологічною пропагандою" відео, опубліковане в понеділок ХАМАСом, на якому показані три заручники, захоплені бойовиками 7 жовтня

На відео видно, як три жінки, яких Нетаньяху ідентифікував як Єлену Трупаноб, Даніель Алоні та Рімон Кіршт, сидять пліч-о-пліч біля голої стіни, а Алоні звертається з гнівним посланням до прем'єр-міністра.

Вона звинуватила Нетаньягу в тому, що він не захистив ізраїльських громадян під час смертоносної атаки ХАМАСу і не зміг повернути їх додому, і закликала укласти угоду про їх звільнення в обмін на палестинських в'язнів.

У своїй заяві Нетаньягу повторив обіцянку докласти всіх зусиль, щоб повернути заручників додому.

"Заручники, викрадені ХАМАСом, який скоює військові злочини, я обіймаю вас. Наші серця з вами і з іншими заручниками. Ми робимо все, щоб повернути додому всіх полонених і зниклих безвісти", - сказав він.

Батько Алоні, Рамос Алоні, сказав, що його серце ледь не зупинилося, коли він побачив свою доньку на відео, відчувши шок, але водночас і полегшення від того, що вона жива.

За його словами, Алоні перебуває в полоні разом з п'ятьма іншими членами своєї сім'ї, включаючи 3-річних онуків-близнюків.

Авіталь Кіршт, мати Рімон, яка спокійно сиділа на відео поруч з Алоні, сказала, що вони зроблять все, щоб повернути дочку додому, і закликала надати заручникам невідкладну медичну допомогу.

"Я не бажаю жодній матері пережити те, що ми пережили за останні 24 дні, - сказала вона. - Я сьогодні подивилася відео і дуже хвилююся. Рімон була без окулярів. Вже 24 дні вона не бачить. Їй потрібні окуляри".