Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ ХАМАС опублікував нове відео із заручниками, Нетаньягу відреагував

ХАМАС опублікував нове відео із заручниками, Нетаньягу відреагував

31 жовтня, 2023 вiвторок
10:23
Світ Біньямін Нетаньягу

Нетаньягу засудив опубліковане ХАМАСом відео заручників і обіцяв зробити все можливе, щоб їх звільнити. Сім'ї заручників закликають надати їм медичну допомогу та повернути їх додому

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав "жорстокою психологічною пропагандою" відео, опубліковане в понеділок ХАМАСом, на якому показані три заручники, захоплені бойовиками 7 жовтня

На відео видно, як три жінки, яких Нетаньяху ідентифікував як Єлену Трупаноб, Даніель Алоні та Рімон Кіршт, сидять пліч-о-пліч біля голої стіни, а Алоні звертається з гнівним посланням до прем'єр-міністра.

Вона звинуватила Нетаньягу в тому, що він не захистив ізраїльських громадян під час смертоносної атаки ХАМАСу і не зміг повернути їх додому, і закликала укласти угоду про їх звільнення в обмін на палестинських в'язнів.

У своїй заяві Нетаньягу повторив обіцянку докласти всіх зусиль, щоб повернути заручників додому.

"Заручники, викрадені ХАМАСом, який скоює військові злочини, я обіймаю вас. Наші серця з вами і з іншими заручниками. Ми робимо все, щоб повернути додому всіх полонених і зниклих безвісти", - сказав він.

Батько Алоні, Рамос Алоні, сказав, що його серце ледь не зупинилося, коли він побачив свою доньку на відео, відчувши шок, але водночас і полегшення від того, що вона жива.

За його словами, Алоні перебуває в полоні разом з п'ятьма іншими членами своєї сім'ї, включаючи 3-річних онуків-близнюків.

Авіталь Кіршт, мати Рімон, яка спокійно сиділа на відео поруч з Алоні, сказала, що вони зроблять все, щоб повернути дочку додому, і закликала надати заручникам невідкладну медичну допомогу.

"Я не бажаю жодній матері пережити те, що ми пережили за останні 24 дні, - сказала вона. - Я сьогодні подивилася відео і дуже хвилююся. Рімон була без окулярів. Вже 24 дні вона не бачить. Їй потрібні окуляри".

  • 17 жовтня ХАМАС почав оприлюднювати відео з полоненими, на одному з яких видно, як молода жінка отримує медичну допомогу після операції з переломаною кісткою руки. Ізраїль та Франція засудили цей вчинок.
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
полонені
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
Дагестан. Ізраїль
30 жовтня, 2023 понедiлок
Антисемітські акції в аеропорту Махачкали: голова Дагестану заявив, що до розпалювання заворушень причетні "бандерівці"
Ярослав Грицак
29 жовтня, 2023 неділя
Мусульманський світ буде антиамериканським й за означенням антиукраїнським, - історик Грицак
29 жовтня, 2023 неділя
Армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб "посадити" Україну за стіл перемовин, - військовий оглядач Попович
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.23
    Купівля 37.23
    Продаж 37.89
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
31 жовтня
11:43
Попри обстріл ТЕС на сході, дефіциту електроенергії немає: ситуація в енергосистемі станом на 31 жовтня
11:37
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європейські політики планують візит до США, щоб посилити підтримку України, а Китай і Росія назвали США агентом глобальної нестабільності. Акценти світових ЗМІ 31 жовтня
11:25
обстріл Миколаєва
Росіяни обстріляли Миколаївщину: поранено двох людей
11:20
комендантська година
На Кіровоградщині змінили тривалість комендантської години
11:09
Обстріл Херсона 17.10.2023
Окупанти влучили в цивільну автівку в передмісті Херсона: загинув водій
11:00
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
У Росії планують удесятеро підвищити вартість тарифів мобільних операторів
10:51
окупанти
Британська розвідка розповіла, про що свідчить заміна командувача РФ на Херсонському напрямку
10:51
Нафта
Вартість нафти Brent зросла до $87,8 після різкого падіння
10:49
інформаторка РФ, Ізюм
Випитувала позиції ЗСУ у клієнтів салону краси: у Ізюмі затримали інформаторку РФ
10:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 жовтня: долар подешевшав
10:24
Укрпошта
Укрпошта вперше за 2 роки підвищує тарифи на передплату газет і журналів
10:23
Оновлено
Російський корабель тихоокеанського флоту
РФ утримує у Чорному та Азовському морях сім кораблів, ракетоносії відсутні
10:14
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зменшення інтенсивності бойових дій навколо Авдіївки свідчить про період підтягування російських сил, - Згурець
10:04
OPINION
Сергій Висоцький
Погром у Махачкалі є спробою Москви дискредитувати народи Кавказу
10:03
SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon
SpaceX розгорнула у космосі ще 23 супутники Starlink
10:01
Огляд
Махачкала, аеропорт
Єврейські погроми в Росії: що сталося в Махачкалі, як відреагував світ та Україна
09:49
Військова журналістика
У війні між Ізраїлем і ХАМАСом загинув 31 журналіст, - CPJ
09:37
Пам'ятник Леніну
Суд у Фінляндії скасував рішення про демонтаж памʼятника Леніну в одному із міст
09:17
Українська електроенергія пішла в Європу
Росіяни атакували ТЕС у прифронтовому регіоні: серйозно пошкоджено обладнання
09:07
Прапор Словаччини
Словаччина посилює військами кордон з Угорщиною, щоб стримати мігрантів
09:07
класи для навчання в метро Харкова
У харківській школі в метро після осінніх канікул зросла кількість учнів
08:40
окупанти
Окупанти на Луганщині вербують до лав армії РФ в'язнів, яких засудили за законодавством України, - ОВА
08:37
Су-57
РосЗМІ заявили про створення ракети великої дальності для Су-57
08:22
Нове покоління ноутбуків MacBook та оновлений iMac: компанія Apple презентувала новинки
08:14
Ексклюзив
російські військові окупанти
Окупанти переселяють працівників "держустанов" вглиб Херсонщини, бо бояться наступу ЗСУ, - ОВА
08:07
OPINION
Олексій Петров
У чому союзники "зрадили" Зеленського?
07:47
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати окупантів серед особового складу сягнули 300 тис, - Генштаб ЗСУ
07:46
OPINION
Микола Княжицький
Мене не тішить , а лякає стаття в "Time"
07:37
Дагестан. Ізраїль
Ізраїль закликав своїх громадян покинути Північний Кавказ
07:34
ХАМАС
Японія запровадила санкції проти ключових членів ХАМАСу
06:54
Кіпр
Війна в Ізраїлі: Кіпр готується до можливого напливу біженців
06:44
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Ватикан підтримав українську Формулу миру
06:27
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака Росії: ворог завдав ракетного удару по Полтавщині, на Хмельниччині - працювала ППО
06:23
У Пекіні зустрілися голова МЗС Китаю Ван Ї і радник Макрона Еммануель Бонн
У Пекіні зустрілися голова МЗС Китаю і радник Макрона: обговорили зокрема війну в Україні
06:06
Оксана Жолнович
Краще замість мізерної виплати забезпечити економічну самостійність людей з інвалідністю, - Мінсоцполітики
06:00
технології, економіка, Google
Керував підрозділом 17 років: очільник Google Україна залишив посаду
05:37
Дмитро Кулеба
Україна почне переговори про вступ до ЄС цьогоріч, якщо не буде форс-мажорів, - Кулеба
05:34
McDonald's
У McDonald's прозвітували про значний ріст прибуток по всьому світу
05:06
Литва прапор
Білорусь пригрозила "пробити коридор" до Калінінграда: у Литві відреагували
04:38
Саудівська Аравія
На кордоні з Єменом відбулися зіткнення армії Саудівської Аравії з хуситами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV