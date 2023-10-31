Кількість заручників, утримуваних у секторі Гази, зросла до 240, - ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив, що у секторі Гази ведуться запеклі бої, а кількість заручників, утримуваних ХАМАСом, зросла до 240
Про це повідомляє Haaretz.
Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив у вівторок, 31 жовтня, що кілкість заручників, які утримуються ХАМАСом в секторі Гази, зросла до 240. Хагарі також заявив, що сім'ї 315 загиблих солдатів ЦАХАЛу були повідомлені про це.
Хагарі також згадав про бойові дії, заявивши, що ведуться запеклі бої, в яких "знищуються терористи ХАМАСу". Бої "складні", додав Хагарі, "але вони необхідні для досягнення наших цілей".
- Раніше повідомлялось, що з початку нападу терористичної організації ХАМАС Ізраїль втратив загиблими щонайменше 311 військовослужбовців, 230 людей знаходиться у полоні.
- Зокрема, у понеділок, 30 жовтня, ХАМАС опублікував нове відео, на якому показані три заручники, захоплені бойовиками 7 жовтня. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав це "жорстокою психологічною пропагандою" і обіцяв зробити все можливе, щоб звільнити полонених.
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