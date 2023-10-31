Кількість заручників, утримуваних у секторі Гази, зросла до 240, - ЦАХАЛ

Про це повідомляє Haaretz.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив у вівторок, 31 жовтня, що кілкість заручників, які утримуються ХАМАСом в секторі Гази, зросла до 240. Хагарі також заявив, що сім'ї 315 загиблих солдатів ЦАХАЛу були повідомлені про це.

Хагарі також згадав про бойові дії, заявивши, що ведуться запеклі бої, в яких "знищуються терористи ХАМАСу". Бої "складні", додав Хагарі, "але вони необхідні для досягнення наших цілей".