Військові та заручники: ЦАХАЛ назвав втрати Ізраїлю у війні проти ХАМАС

Про це заявив на брифінгу речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі, передає Укрінформ.

"Наразі ми сповістили сім'ї 311 загиблих солдатів ЦАХАЛ, а також сім'ї 230 заручників", - сказав Хагарі.

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Речник ЦАХАЛ також додав, що минулої ночі ізраїльські військові "розширили вхід" до сектору Гази.

"Наземні операції на півночі Гази тривають. Ми просуваємося етапами війни згідно з планом, поступово розширюючи наземну активність і масштаби наших сил у секторі Гази", - сказав Хагарі.

Крім того, Хагарі повідомив про удари по військових цілях та інфраструктурі ліванської терористичної організації "Хезболла" у відповідь на вогонь з території Лівану.