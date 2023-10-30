Військові та заручники: ЦАХАЛ назвав втрати Ізраїлю у війні проти ХАМАС
З початку нового нападу терористичної організації ХАМАС Ізраїль втратив загиблими щонайменше 311 військовослужбовців
Про це заявив на брифінгу речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі, передає Укрінформ.
"Наразі ми сповістили сім'ї 311 загиблих солдатів ЦАХАЛ, а також сім'ї 230 заручників", - сказав Хагарі.
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Речник ЦАХАЛ також додав, що минулої ночі ізраїльські військові "розширили вхід" до сектору Гази.
"Наземні операції на півночі Гази тривають. Ми просуваємося етапами війни згідно з планом, поступово розширюючи наземну активність і масштаби наших сил у секторі Гази", - сказав Хагарі.
Крім того, Хагарі повідомив про удари по військових цілях та інфраструктурі ліванської терористичної організації "Хезболла" у відповідь на вогонь з території Лівану.
- Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію керівника ВПС ХАМАС Іссама Абу Рукбе та очільника ВМС ХАМАС Ратаба Абу Цагібана.
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