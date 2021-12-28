З січня 2021 року Росія розпочала анексію ОРДЛО, - політолог

Про це він сказав у ефірі програми "Міжнародний огляд з Юрієм Фізером" на Еспресо.TV.



"З січня відбувається планомірна, повзуча, гібридна анексія Росією ОРДЛО. Оці всі навчання військові плюс переговори, створюють умови, які Росія використає для виправдання подальших кроків з анексії ОРДЛО", - сказав політолог.



За його словами, Офіс президента України про це знає.



"Вони махнули рукою на це. Тепер Путін веде переговори статусні про розподіл сфер впливу, але вони знають, що не буде позитивних відгуків на їхні ультиматуми, тому вони скажуть: "Ну ні, але на історично російській землі не буде натівських військ". Кримський сценарій повторюється", - підсумував Воля.

22 грудня Олексій Данілов заявив, що біляукраїнського кордону на відстані 200 км знаходиться 122 тис. російських військових.