З теплом у серці та вірою у захисників

Ініціативу виготовлення консервів-термоакумуляторів Олександр привіз з Миколаєва. Наразі консервують тепло у Львові.

"Основний елемент - парафін плавиться за температури 60 градусів в окріп або на буржуйці. Банку можна покласти собі за пазуху, він грітиме бійця приблизно чотири години", – розповідає Олександр.

Наразі готуються до відправки наступні партії мініобігрівачів, щоб наші воїни не мерзли на передовій.

Разом до перемоги!