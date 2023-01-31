З теплом у серці та вірою у захисників
У рамках співпраці телеканалу Еспресо та волонтера Олександра Ліпатнікова, за підтримки німецької ГО "Спілка українців Ауґсбургу" тактична зведена група "Адам", що воює на Бахмутському напрямку, отримала 500 термоакумуляторів
Ініціативу виготовлення консервів-термоакумуляторів Олександр привіз з Миколаєва. Наразі консервують тепло у Львові.
"Основний елемент - парафін плавиться за температури 60 градусів в окріп або на буржуйці. Банку можна покласти собі за пазуху, він грітиме бійця приблизно чотири години", – розповідає Олександр.
Наразі готуються до відправки наступні партії мініобігрівачів, щоб наші воїни не мерзли на передовій.
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