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З тимчасово окупованої території повернули ще двох українських дітей

23 березня, 2023 четвер
18:38
Суспільство

Україна повернула в родину двох дітей з тимчасово окупованої території - 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець

Про це інформує Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Жінка, яка перебувала у російському полоні, попросила повернути дітей з тимчасово окупованої території України. 

Дітей вдалося повернути. Тепер 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець разом зі своєю сім'єю.

"Зауважу, що це повернення вдалося здійснити у результаті взаємодії двох Уповноважених з прав людини - України та Росії", - наголосив омбудсмен.

Лубінець закликав батьків, опікунів, рідних, чиї діти перебувають на території Росії або тимчасово окупованій території України, звертатися в Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини.

  • 21 березня до України вдалося повернути 15 депортованих росіянами дітей, тоді на територію України загалом повернулися 308 дітей.  
Верховна Рада
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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