З тимчасово окупованої території повернули ще двох українських дітей
Україна повернула в родину двох дітей з тимчасово окупованої території - 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець
Про це інформує Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.
Жінка, яка перебувала у російському полоні, попросила повернути дітей з тимчасово окупованої території України.
Дітей вдалося повернути. Тепер 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець разом зі своєю сім'єю.
"Зауважу, що це повернення вдалося здійснити у результаті взаємодії двох Уповноважених з прав людини - України та Росії", - наголосив омбудсмен.
Лубінець закликав батьків, опікунів, рідних, чиї діти перебувають на території Росії або тимчасово окупованій території України, звертатися в Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини.
- 21 березня до України вдалося повернути 15 депортованих росіянами дітей, тоді на територію України загалом повернулися 308 дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38
Купівля 38Продаж 38.77
-
EUR
Купівля 40.55Продаж 41.44
- Актуальне
- Важливе