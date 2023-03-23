З тимчасово окупованої території повернули ще двох українських дітей

Про це інформує Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Жінка, яка перебувала у російському полоні, попросила повернути дітей з тимчасово окупованої території України.

Дітей вдалося повернути. Тепер 9-річна дівчинка та 16-річний хлопець разом зі своєю сім'єю.

"Зауважу, що це повернення вдалося здійснити у результаті взаємодії двох Уповноважених з прав людини - України та Росії", - наголосив омбудсмен.

Лубінець закликав батьків, опікунів, рідних, чиї діти перебувають на території Росії або тимчасово окупованій території України, звертатися в Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини.