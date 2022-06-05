З тими ж ложками, що й у 41-му. Киянка, яка пережила Голокост, знайшла порятунок у Німеччині
Евакуйовуючись під час війни Росії проти України до Німеччини, 94-річна киянка взяла з собою ложки, що брала, ховаючись від нацистів
Про це пише Bild у телеграм.
Киянка Зоя Бурда, якій 94 роки, пережила Голокост і в дитинсті ховалася від німецьких нацистів. У 2022-му вона була змушена втекти до Німеччини від війни, яку розв'язала Росія проти України.
Евакуйовуючись, вона прихопила ложки, які брала з собою, коли в дитинстві переховувалася від німецьких нацстів.
Нині Зоя Бурда зі своїм 70-річним сином Євгеном мешкає у Гейдельберзі, пише видання.
"Я рада, що у безпеці. Але я дуже сумую за домом. Тут, у Гейдельберзі, дуже красиво, люди дуже милі, мені дуже подобаються старі будинки. Але нічого не може замінити рідну країну", – каже жінка.
Вона постійно телефонує друзям та сусідам, які залишилися в українській столиці.
"Ми багато розмовляємо телефоном. Я ж мушу знати, чи цілі ще вікна в моїй квартирі", — пояснює Зоя Бурда.
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