З України депортували ще одного кримінального авторитета зі списку РНБО
З України депортували ще одного кримінального авторитета, який фігурує в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони
Про це повідомляє сайт поліції.
45-річний раніше неодноразово судимий громадянин Росії був так званим "смотрящим" за одним з міст Полтавської області. Він увійшов до списку санкцій РНБО, який був сформований в цьому травні.
"На виконання рішення РНБО та з метою запобігання поширенню 45-річним "кримінальним авторитетом" злочинного впливу, вчора, 22 липня, чоловіка повернули в країну його походження. Крім того, йому заборонено в'їжджати на територію України", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, раніше поліцейські викрили кримінального авторитета зі списку РНБО, який фігурується у справі Жовтневого суду Маріуполя.
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