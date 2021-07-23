З України депортували ще одного кримінального авторитета зі списку РНБО

Про це повідомляє сайт поліції.

45-річний раніше неодноразово судимий громадянин Росії був так званим "смотрящим" за одним з міст Полтавської області. Він увійшов до списку санкцій РНБО, який був сформований в цьому травні.

"На виконання рішення РНБО та з метою запобігання поширенню 45-річним "кримінальним авторитетом" злочинного впливу, вчора, 22 липня, чоловіка повернули в країну його походження. Крім того, йому заборонено в'їжджати на територію України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше поліцейські викрили кримінального авторитета зі списку РНБО, який фігурується у справі Жовтневого суду Маріуполя.