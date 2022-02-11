З України депортували злодія в законі із санкційного списку РНБО
Злодія в законі Нукрі Гальського, занесеного до санкційного списку РНБО, депортували з України
Про це повідомляє пресцентр МВС.
Оперативники отримали інформацію, що до Києва прибув 34-річний злодій у законі на прізвисько Нукрі Гальський. Він перебуває в санкційному списку РНБО як суб'єкт підвищеного злочинного впливу.
За інформацією поліції, він потрапив до України поза офіційними пунктами пропуску. Правоохронці встановили його місцезнаходження, затримали та доставили до Держміграційної служби.
Уночі на 10 лютого чоловіка депортували з України із забороною в'їзду до країни на три роки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.87
Купівля 27.87Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.15
- Актуальне
- Важливе