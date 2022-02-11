З України депортували злодія в законі із санкційного списку РНБО

Про це повідомляє пресцентр МВС.



Оперативники отримали інформацію, що до Києва прибув 34-річний злодій у законі на прізвисько Нукрі Гальський. Він перебуває в санкційному списку РНБО як суб'єкт підвищеного злочинного впливу.



За інформацією поліції, він потрапив до України поза офіційними пунктами пропуску. Правоохронці встановили його місцезнаходження, затримали та доставили до Держміграційної служби.



Уночі на 10 лютого чоловіка депортували з України із забороною в'їзду до країни на три роки.

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