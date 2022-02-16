З українським супутником "Січ-2-30" встановили стабільний зв'язок
У базі даних США з’явилася інформація про ідентифікацію українського супутника "Січ-2-30", що означає встановлення з ним сталого зв’язку
Про це повідомив нардеп Роман Грищук.
Нардеп пояснив, що відбувся сталий зв'язок (або їхня серія) з супутником, внаслідок чого вдалось визначити його як один з космічних об'єктів, який до цього мав лише умовну назву. У каталозі він зазначається як космічний об'єкт 51030 з попередньою назвою "Object AY".
Супутник вже можна знайти за допомогою сервісу Celestrak – він відображається з назвою "Sich-2-30".
"Таким чином, продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" ("Січ-2-1"), які мають завершитись у середині березня", - зазначив Грищук.
- Нагадаємо, 5 грудня 2021 Україна відправила до США супутник "Січ-2-30".
- 21 грудня 2021 "Січ-2-1" інтегрували з ракетою-носієм Falcon 9.
- 13 січня відбувся запуск українського космічного апарата "Січ-2-30" ("Січ-2-1") з ракетою-носієм Falcon 9 у межах місії Transporter 3.
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