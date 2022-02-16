З українським супутником "Січ-2-30" встановили стабільний зв'язок

Про це повідомив нардеп Роман Грищук.

Нардеп пояснив, що відбувся сталий зв'язок (або їхня серія) з супутником, внаслідок чого вдалось визначити його як один з космічних об'єктів, який до цього мав лише умовну назву. У каталозі він зазначається як космічний об'єкт 51030 з попередньою назвою "Object AY".



Супутник вже можна знайти за допомогою сервісу Celestrak – він відображається з назвою "Sich-2-30".

"Таким чином, продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" ("Січ-2-1"), які мають завершитись у середині березня", - зазначив Грищук.