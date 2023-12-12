З Великої Британії прибули понад 25 тис. книжок для українських бібліотек

Про це повідомила пресслужба PEN Ukraine.

Зазначається, що у серпні цього року було оголошено збір заявок від українських бібліотек на одержання книжок англійською. За три місяці книгозбірні надіслали 800 заявок. Найбільш запрошеною стала література для дітей і підлітків, підручники для вивчення англійської мови та нонфікшн-видання для дорослих.

12 тонн книжок будуть розподілені між бібліотеками відповідно до їхніх запитів та відправлені до книгозбірень "Новою поштою". Частину книжок українські бібліотеки отримають під час літературно-волонтерських поїздок ПЕН на деокуповані та прифронтові території.

До України прибули книжки від десятків провідних видавництв Великої Британії, а саме Penguin Random House, Oxford University Press, HarperCollins, Macmillan, Unbound.