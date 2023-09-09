З владою Ірландії йдуть перемовини про видачу "паспортів нової Білорусі", - головний редактор Єврорадіо Свердлов
Ймовірно, Ірландія погодиться видавати білорусам "паспорти нової Білорусі"
Про це повідомив головний редактор Єврорадіо Павло Свердлов в етері телеканалу "Еспресо".
"Треба щоб була країна, яка погодиться видавати паспорти “нової Білорусі” як свої. Офіс Тихановської веде перемовини з іншими країнами. Вони кажуть, що є країна, яка готова видавати паспорти як свої. Можливо, це буде Ірландія", - повідомив Свердлов.
За словами редактора Єврорадіо, білоруси поки що вирішують свою проблему самі.
"У нас є в опозиції ініціатива, яка називається "паспорт нової Білорусі". Приблизно рік всі міркували, що Лукашенко позбавить можливості отримувати паспорти. Але вже зараз ця ініціатива на фінальній стадії", - каже Свердлов.
Проблема в тому, хто признає цей паспорт. Хто буде вірити, що людина, яка пред'являє паспорт це та людина, яка зазначена в документах. Однак, вже є дві країни, які вже погодилися ці майбутні паспорти признавати.
- Раніше повідомлялось, що диппредставництва Білорусі припинять продовжувати і обмінювати паспорти за кордоном
- Своєю чергою Об'єднаний Перехідний Кабінет Об'єднаний Перехідний Кабінет, що виконує функції опозиційного уряду Білорусі, займається підготовкою до видачі політичним емігрантам з цієї країни альтернативних паспортів.
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