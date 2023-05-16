Трейлер вийшов на каналі дистриб'ютора ADASTRA CINEMA.

За сюжетом 17-річний хлопець на прізвисько Казан понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини. Заради своїх мрій Казан готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в зовсім іншому напрямку.

В український прокат фільм вийде 3 серпня 2023 року. Режисером став Мирослав Латик, головні ролі зіграли Антон Вельбой (Wellboy) та Ірма Вітовська. У фільмі також звучатиме музика таких відомих виконавців як Kalush, Kazka, Crechet та Cepasa.