З Wellboy і Вітовською у головних ролях та музикою від Kalush: вийшов трейлер українського фільму "Королі репу"
У вівторок, 16 травня, вийшов трейлер українського фільму "Королі репу" - головні ролі в стрічці зіграли Wellboy та Ірма Вітовська, саундтреки - Kalush та Kazka
Трейлер вийшов на каналі дистриб'ютора ADASTRA CINEMA.
За сюжетом 17-річний хлопець на прізвисько Казан понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини. Заради своїх мрій Казан готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в зовсім іншому напрямку.
В український прокат фільм вийде 3 серпня 2023 року. Режисером став Мирослав Латик, головні ролі зіграли Антон Вельбой (Wellboy) та Ірма Вітовська. У фільмі також звучатиме музика таких відомих виконавців як Kalush, Kazka, Crechet та Cepasa.
- Стрічка Мирослава Латика "Королі репу" перемогла на міжнародному кінофестивалі Vvfilmf в Італії в категорії фільмів для молодіжної аудиторії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.25
Купівля 37.25Продаж 37.79
-
EUR
Купівля 40.48Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе