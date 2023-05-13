За 10 км від Куп'янська точаться запеклі бої, - районна ВА
Т.в.о.начальника Куп’янської районної військової адміністрації Харківської області Андрій Канашевич повідомив, що ворог намагається закріпитися на лівому березі річки Оскіл
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог постійно обстрілює Куп’янськ. Вчора за 10-12 км від міста точилися бої в районі населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Вільшана. Атака була відбита, ситуація залишається під контролем", - підкреслив Канашевич.
За словами т.в.о.начальника Куп’янської районної військової адміністрації, окупанти намагаються закріпити свої позиції на лівому березі річки Оскіл.
"Раніше бойові зіткнення були на кордоні з Луганщиною. Ворог промацує нашу оборону та намагається знайти слабкі місця", - додав Канашевич.
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