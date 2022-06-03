Про це інформують на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Створено Національне інформаційне бюро (НІБ). Завдяки його роботі вдалося провести 14 обмінів полоненими та звільнити 403 особи: 303 військових та 100 цивільних. Звільненим наразі забезпечується вся необхідна підтримка", - йдеться в повідомленні.

З 24 лютого організували 165 гуманітарних коридорів з небезпечних регіонів України. Виїхати змогли понад 300 тисяч українців. Понад 6500 тонн гуманітарної допомоги доправили жителям постраждалих регіонів.

В міністерстві працює цілодобово кол-центр з кризових питань: 1548. Щоденно фахівці опрацьовують понад 300 звернень.

65 маріупольців, яких евакуювали з Азовсталі, відправилися на відпочинок на Буковину.

Створений інформаційний ресурс "РеІнформ", де консультують жителів тимчасово окупований територій та внутрішньо переміщених осіб. Крім того, створено групу при Національній раді з питань відновлення.

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