За 16 днів війни в Україні загинули 79 дітей та близько 100 поранено, – Офіс генпрокурора
Станом на 12 березня, в Україні за 16 днів війни загинуло 79 дітей та майже 100 поранено. Найбільше постраждалих дітей у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях
Про це Офіс генерального прокурора повідомляє з посиланням на ювенальних прокурорів.
"Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили Росії ведуть активні бойові дії", – йдеться в повідомленні.
Крім цього повідомляють, що наразі зруйновано більш як 280 навчальних закладів, 9 з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській - 28, в Києві - 17 та понад 10 закладів дитячих лікувальних установ. Відтак вже 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів.
"Ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини, вчинені збройними силами РФ проти дітей", – додають в Офісі генпрокурора.
- Нагадаємо, триває 17 днів боротьби. Військо окупанта втомлюється. Понад 30 батальйонно-тактичних груп противника знешкоджені.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе