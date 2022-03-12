За 16 днів війни в Україні загинули 79 дітей та близько 100 поранено, – Офіс генпрокурора

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє з посиланням на ювенальних прокурорів.

"Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили Росії ведуть активні бойові дії", – йдеться в повідомленні.

Крім цього повідомляють, що наразі зруйновано більш як 280 навчальних закладів, 9 з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській - 28, в Києві - 17 та понад 10 закладів дитячих лікувальних установ. Відтак вже 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів.

"Ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини, вчинені збройними силами РФ проти дітей", – додають в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, триває 17 днів боротьби. Військо окупанта втомлюється. Понад 30 батальйонно-тактичних груп противника знешкоджені.