Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби під ворожим вогнем перебували прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - написав він і зазначив, що під обстріл потрапили міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Кам’янка, Новомлинськ, Тавільжанка, Лиман Перший, Вільшана, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Першотравневе.

Унаслідок атак окупанта пошкоджено оселі людей, сталося кілька пожеж.

"Під час гасіння пожеж особовий склад ДСНС двічі потрапляв під повторні обстріли – в смт Дворічна та у Вовчанську", - розповів Сиєнубов і зазначив, що постраждалих від обстрілів немає.

За добу 1 січня у місті Куп'янськ Харківської області російські загарбники під час обстрілів пошкодили інфраструктуру та приватні будинки, також місцева жителька отримала поранення.

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