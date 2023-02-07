Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Ремонтні роботи тривають цілодобово. Енергетики роблять усе можливе, аби в українців була електроенергія. Зокрема – ризикують життям. За 2022 рік загинуло під час виконання службових обов'язків 98 енергетиків, поранено – вдвічі більше. Такою є ціна кожного кіловату електроенергії", - сказав нардеп.