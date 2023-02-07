За 2022 рік в Україні загинуло 98 енергетиків, поранено вдвічі більше, - Герус
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні при виконанні службових обов'язків загинуло 98 енергетиків, багатьох було поранено
Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.
"Ремонтні роботи тривають цілодобово. Енергетики роблять усе можливе, аби в українців була електроенергія. Зокрема – ризикують життям. За 2022 рік загинуло під час виконання службових обов'язків 98 енергетиків, поранено – вдвічі більше. Такою є ціна кожного кіловату електроенергії", - сказав нардеп.
- Станом на 6 лютого енергетики проводять ремонтні роботи на Одещині, де сталася масштабна аварія на підстанції. В Одесі та області нині ситуація залишається найскладнішою.
- Унаслідок російського обстрілу одного з енергетичних підприємств ДТЕК 23 грудня 2022 року загинув один працівник, іще одного було поранено.
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