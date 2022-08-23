Про це повідомляють Факти ICTV.

"Я був 19 лютого на Мюнхенській конференції з питань безпеки разом з президентом. Я брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки та Європейського Союзу. Декілька міністрів підійшли до мене, і тихенько на вухо сказали, мовляв, ви не поспішайте, у нас є свої оцінки, ми не вважаємо, що буде велика війна", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що вважає твердження, що Україна не готувалася до війни маніпуляцією.

"Коли хтось починає розказувати, мовляв, ви ігнорували та не готувалися - це просто маніпуляція та висмикування окремих фактів з контексту. Це те, про що говорив президент, коли він наполягав, що санкції потрібно запроваджувати до вторгнення, а не після нього. І ви побачите, що ми мали обмежену інформацію, але ми сприймали її серйозно. І на дипломатичному треку працювали саме на запобігання війни, і на зміцнення України у разі війни", - зазначив Кулеба.

22 серпня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що влада не попередила громадян, що Росія почне повномасштабну агресію 24 лютого, бо це було неможливо зробити фізично.

Крім цього, Данілов заявив, що за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ військове керівництво Білорусі гарантувало, що росіяни не нападуть на Україну з її території.

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