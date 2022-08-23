За 5 днів до вторгнення РФ міністри G7 та ЄС переконували, що великої війни не буде, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеаб заявив, що 19 лютого колеги з країн Великої сімки та ЄС переконували його, що великої війни не буде
Про це повідомляють Факти ICTV.
"Я був 19 лютого на Мюнхенській конференції з питань безпеки разом з президентом. Я брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки та Європейського Союзу. Декілька міністрів підійшли до мене, і тихенько на вухо сказали, мовляв, ви не поспішайте, у нас є свої оцінки, ми не вважаємо, що буде велика війна", - сказав Кулеба.
Він наголосив, що вважає твердження, що Україна не готувалася до війни маніпуляцією.
"Коли хтось починає розказувати, мовляв, ви ігнорували та не готувалися - це просто маніпуляція та висмикування окремих фактів з контексту. Це те, про що говорив президент, коли він наполягав, що санкції потрібно запроваджувати до вторгнення, а не після нього. І ви побачите, що ми мали обмежену інформацію, але ми сприймали її серйозно. І на дипломатичному треку працювали саме на запобігання війни, і на зміцнення України у разі війни", - зазначив Кулеба.
- 22 серпня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що влада не попередила громадян, що Росія почне повномасштабну агресію 24 лютого, бо це було неможливо зробити фізично.
- Крім цього, Данілов заявив, що за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ військове керівництво Білорусі гарантувало, що росіяни не нападуть на Україну з її території.
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