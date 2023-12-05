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За 8 місяців окупаційні суди в Криму винесли 514 постанов про "дискредитацію армії РФ", - КримSOS

5 грудня, 2023 вiвторок
18:22
Війна з Росією Кримінал

За 8 місяців окупаційні суди в Криму винесли 514 постанов про начебто "дискредитацію армії РФ". Тільки в листопаді цього року було винесено 38 постанов

Про це повідомив аналітик громадської організації "КримSOS" Євген Ярошенко.

З березня 2023 року російські суди у тимчасово окупованому Криму винесли 514 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за нібито дискредитацію російської армії. За його даними, з 514 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за начебто дискредитацію російської армії 38 було винесено у листопаді цього року.

За словами Ярошенка, прослідковується негативна динаміка, адже це на 11 більше, ніж у жовтні, коли так звані суди прийняли 27 таких постанов.

За весь час найбільше постанов винесли "Київський районний суд м. Сімферополя" (82), "Євпаторійський міський суд" (47), "Феодосійський міський суд" (41), "Ялтинський міський суд" (36) та "Сакський міський суд" (31).

Крім того, за період з 4 березня 2022 року по 30 листопада 2023 року суди у Криму ухвалили 6 вироків у кримінальних справах про нібито повторну дискредитацію російської армії.

Один із них був ухвалений у листопаді цього року, коли Олега Валеєва позбавили волі на 1,5 року за дописи у соцмережах.

"Вироки та постанови у справах про "дискредитацію армії РФ" порушують право на свободу вираження поглядів, передбачене статтею 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, а також статтею 10 Європейської конвенції про права людини", - наголошує Ярошенко.

  • В березні 2022 року російські депутати ухвалили поправки до законодавства, які передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за "дискредитацію збройних сил Російської Федерації".
  • Відповідно до поправок ця стаття передбачає максимальний термін позбавлення волі - до 15 років, а штраф - до 5 млн рублів.
Росія
Крим
окуповані території
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