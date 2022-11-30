Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у telegram.

"За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та супроводжено понад 240 тис. повітряних цілей противника. Близько 80% знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів", - написав Залужний.

Він привітав з професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних Сил України.

29 листопада у Пентагоні заявили, що США розглядають можливість відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну для підтримки засобів ППО проти російських атак.

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