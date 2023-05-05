За британською журналісткою стежили через TikTok-акаунт її кішки
Улітку 2022 року за кореспонденткою Financial Times Крістіною Крідл стежили через обліковий запис її кішки Баффі у TikTok
Про це інформує BBC.
Зазначають, що представники компанії самостійно зателефонували журналістці. Вони повідомили Крідл, що четверо працівників TikTok без її відома чи згоди переглядали її дані через обліковий запис її кішки, на ім'я Баффі.
Компанія проінформувала, що це були працівники внутрішнього аудиту. Двоє перебували в США, а двоє - у Китаї. Вони хотіли дізнатися, із ким таємно зустрічається Крідл. Для цього вони перевірили розташування IP-адреси кореспондентки.
За словами TikTok, їхні працівники "зловживали своїми повноваженнями" і діяли несанкціоновано. У зв'язку неналежною поведінкою їх звільнили. Власник TikTok - компанія Bytedance заявила, що "глибоко шкодує" через це "суттєве порушення" і зробить усе, щоб цього більше не повторилося. Сама ж журналістка не знає, як довго за нею стежили і наскільки часто.
Видання повідомляє, що Крідл користувалася TikTok на особистому мобільному телефоні. Акаунт у соцмережі був зареєстрований на ім'я кішки Баффі, а дані журналістки та її професія не згадувалися в жодному дописі. Обліковий запис кішки містив близько 20 відео з Баффі, які переглядали в середньому близько кількох сотень разів, і налічував близько 170 підписників.
- 27 березня у США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства.
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