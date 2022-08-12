Про це повідомила Держприкордонслужба.

У пресслужбі ДПСУ зазначили, що сотні чоловіків із довідками про непридатність до служби в армії виявилися здоровими. Зокрема, на кордоні Закарпаття й Румунії, у пункті пропуску "Солотвино", чоловік 1974 року народження надав такий документ, виданий територіальним центром комплектування на Донеччині. Проте виявилося, що цю довідку ухилянт купив за $3 тис. Йому загрожує кримінальне покарання за використання підроблених документів й ухиляння від призову.

"Після введення воєнного стану охоронці кордону викрили понад 700 чоловіків, у яких були довідки про непридатність до військової служби з ознаками підробки", - наголосили в Держприкордонслужбі.

За фальшиві документи ухилянти платять тисячі доларів чи євро, але прикордонники дізнають у військкоматах, чи видавали довідку цій людині. Потім зазвичай поліція розпочинає кримінальне провадження.

"Принагідно нагадаємо, що за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) передбачене позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. А за використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ) передбачений штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років", - зауважили в ДПСУ.

11 серпня прокуратура викрила зловмисників, які в Чернігівській області на човні переправляли ухилянтів до Білорусі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb