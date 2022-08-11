Про це інформують на сайті Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури викрито двох осіб, які у період дії воєнного стану, діючи за попередньою змовою, організували на території Чернігівської області незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України", - йдеться в повідомленні.

На Чернігівщині двоє братів надали ухилянту гумовий човен для перетину річки, по якій проходить лінія державного кордону України, до Білорусі

"Відвезли громадянина до ділянки прикордонної території Чернігівського району області на відстань 25 м до лінії державного кордону України, а також проінструктували щодо умов незаконного перетинання кордону", - додають в пресслужбі.

Один з братів отримав 100 тис. грн за організацію незаконного переправлення ухилянта. Того ж дня його затримали.

Нині зловмисникам готуються повідомити про підозри.

Прикордонники викрили керівника судноремонтної компанії, який незаконно переправляв через держкордон моряків для роботи в ЄС.

Зловмисника, який переправляв військовозобов’язаних через кордон і вимагав понад $15 тис., затримали. Чоловік міг співпрацювати з військкоматом і лікарями з комісії.

Поліція Закарпаття затримала молодиків, які незаконно транспортували військовозобовʼязаних через держкордон.

На Вінниччині 19 травня суд визнав двох молодиків винними у спробі підкупити прикордонників та незаконно покинути територію України.

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