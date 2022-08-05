Підбирав "моряків" для роботи в ЄС: керівник судноремонтної компанії переправляв через держкордон ухилянтів
Прикордонники викрили керівника судноремонтної компанії, який незаконно переправляв через держкордон моряків для роботи в ЄС
Про це інформує в фейсбуці Одеський прикордонний загін ДПСУ.
Організатором виявився керівник судноремонтної та крюїнгової компанії однієї з країн Європи.
"Головним критерієм у підборі ухилянтів була наявність фахової кваліфікації моряка або спеціаліста по ремонту морських суден, адже надалі планувалося їх працевлаштування на судноремонтних підприємствах однієї з країн ЄС", - йдеться в повідомленні.
За таку пропозицію зловмисники просили $3 тис. з людини.
Ухилянтів провозили поза пунктами пропуску до Придністров'я, де місцеві правоохоронці відправляли їх до Молдови, проставляючи відмітки про перетин державного кордону "заднім числом" - до заборони виїзду із України призовників.
"Кінцевою точкою подорожі нелегалів була одна з країн Європейського Союзу, до якої вони вже добирались регулярними автобусними рейсами. За успішне переправлення чоловіків організатори трансферу отримували додаткову винагороду від "роботодавця", - додали в ДПСУ.
Правоохоронці затримали трьох ухилянтів під час спроби незаконного переправлення через кордон. Крім того, викрили пособника організатора шахрайської схеми на території України та перевізника.
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