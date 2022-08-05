Про це інформує в фейсбуці Одеський прикордонний загін ДПСУ.

Організатором виявився керівник судноремонтної та крюїнгової компанії однієї з країн Європи.

"Головним критерієм у підборі ухилянтів була наявність фахової кваліфікації моряка або спеціаліста по ремонту морських суден, адже надалі планувалося їх працевлаштування на судноремонтних підприємствах однієї з країн ЄС", - йдеться в повідомленні.



За таку пропозицію зловмисники просили $3 тис. з людини.



Ухилянтів провозили поза пунктами пропуску до Придністров'я, де місцеві правоохоронці відправляли їх до Молдови, проставляючи відмітки про перетин державного кордону "заднім числом" - до заборони виїзду із України призовників.



"Кінцевою точкою подорожі нелегалів була одна з країн Європейського Союзу, до якої вони вже добирались регулярними автобусними рейсами. За успішне переправлення чоловіків організатори трансферу отримували додаткову винагороду від "роботодавця", - додали в ДПСУ.



Правоохоронці затримали трьох ухилянтів під час спроби незаконного переправлення через кордон. Крім того, викрили пособника організатора шахрайської схеми на території України та перевізника.

Зловмисника, який переправляв військовозобов’язаних через кордон і вимагав понад $15 тис., затримали. Чоловік міг співпрацювати з військкоматом і лікарями з комісії.

Поліція Закарпаття затримала молодиків, які незаконно транспортували військовозобовʼязаних через держкордон.

На Вінниччині 19 травня суд визнав двох молодиків винними у спробі підкупити прикордонників та незаконно покинути територію України.

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