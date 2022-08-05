English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал Підбирав "моряків" для роботи в ЄС: керівник судноремонтної компанії переправляв через держкордон ухилянтів

Підбирав "моряків" для роботи в ЄС: керівник судноремонтної компанії переправляв через держкордон ухилянтів

5 серпня, 2022 п'ятниця
15:26
Кримінал Кримінал

Прикордонники викрили керівника судноремонтної компанії, який незаконно переправляв через держкордон моряків для роботи в ЄС

Про це інформує в фейсбуці Одеський прикордонний загін ДПСУ.

Організатором виявився керівник судноремонтної та крюїнгової компанії однієї з країн Європи.

"Головним критерієм у підборі ухилянтів була наявність фахової кваліфікації моряка або спеціаліста по ремонту морських суден, адже надалі планувалося їх працевлаштування на судноремонтних підприємствах однієї з країн ЄС", - йдеться в повідомленні.

За таку пропозицію зловмисники просили $3 тис. з людини.

Ухилянтів провозили поза пунктами пропуску до Придністров'я, де місцеві правоохоронці відправляли їх до Молдови, проставляючи відмітки про перетин державного кордону "заднім числом" - до заборони виїзду із України призовників.

"Кінцевою точкою подорожі нелегалів була одна з країн Європейського Союзу, до якої вони вже добирались регулярними автобусними рейсами. За успішне переправлення чоловіків організатори трансферу отримували додаткову винагороду від "роботодавця", - додали в ДПСУ.

Правоохоронці затримали трьох ухилянтів під час спроби незаконного переправлення через кордон. Крім того, викрили пособника організатора шахрайської схеми на території України та перевізника.

  • Зловмисника, який переправляв військовозобов’язаних через кордон і вимагав понад $15 тис., затримали. Чоловік міг співпрацювати з військкоматом і лікарями з комісії.
  • Поліція Закарпаття затримала молодиків, які незаконно транспортували військовозобовʼязаних через держкордон.
  • На Вінниччині 19 травня суд визнав двох молодиків винними у спробі підкупити прикордонників та незаконно покинути територію України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Оленівка Азовці
Автор Роман Яворський
4 серпня, 2022 четвер
Евакуація, що стала вироком: чому Червоний Хрест не зумів завадити масовому вбивству в Оленівці
4 серпня, 2022 четвер
Гарячим напрямком стає Південь: ворог сконцентрував 28 батальйонних тактичних груп, - експерт Defense Express Рябих
4 серпня, 2022 четвер
У лісі на Київщині затримали ймовірних російських диверсантів
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.43
    Купівля 38.43
    Продаж 39.48
  • EUR
    Купівля 38.75
    Продаж 40
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
5 серпня
15:53
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
Путін й Ердоган почали переговори в Сочі
15:51
Amnesty International дискредитувала
Корисні для РФ. Як Amnesty International дискредитувала захисників України?
15:49
PR
Promocodius: як український стартап пережив кризу у перші місяці вторгнення
15:48
Миколаїв
Окупанти обстріляли Миколаїв, є загиблі та понад 10 поранених
15:39
На Харківщині ЗСУ знищили російську установку розмінування "Метеорит", а з початку повномасштабної війни – більше десяти таких машин
15:39
Ексклюзив
Чадний газ
Місцева влада краще знає, як підготуватись до опалювального сезону, - експерт з енергетичних питань Рябцев
15:33
Велика Британія
У Британії через аномальну спеку вперше в історії пересох витік Темзи
15:31
Китай
Китай заявив про скорочення співпраці зі США через візит Пелосі до Тайваню
15:30
Ексклюзив
вибух
Опівдні на Херсонщині пролунало декілька вибухів, ЗСУ атакують логістичні вузли окупантів, - херсонський журналіст Нікітенко
15:28
На Донеччині українські артилеристи знищили дві ворожі САУ 2С3 "Акація"
15:10
Ексклюзив
Ердоган Путін
Путін боїться втратити лояльність Ердогана, - політолог Юнус
15:07
На Київщині знайшли тіло чоловіка, який загинув під час окупації
14:57
лікарня
У 18 країнах Євросоюзу лікують 1000 українських пацієнтів
14:53
економіка
Через війну РФ проти України світова економіка втратить $1 трильйон, – The Economist
14:50
Під час обшуку намагався застрелити працівників СБУ: ексзаступнику голови розвідки повідомили про підозру в держзраді
14:48
Ексклюзив
Артем Семеніхін
Героїчна 58-ма бригада лишила зброю, завдяки чому ми створили партизанські загони, - мер Конотопа Семеніхін
14:34
Воює проти України на російському фрегаті: ДБР повідомило про підозру в держзраді боцману, який перейшов на бік ворога
14:32
прощання з Вадатурським
У Києві прощаються із загиблим унаслідок обстрілу Миколаєва подружжям Вадатурських
14:27
МЗС РФ
Уряд РФ вишле 14 болгарських дипломатів
14:22
Половина країн Великої двадцятки не підтримують санкції проти Росії, - Bloomberg
14:19
Василь Боднар
Українці не контактували з росіянами під час перевірки судна Razoni, — посол Боднар
14:01
паспорт РФ
Росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях, - розвідка
14:00
Ілля Новіков
Адвокат Новіков: ми отримали від Гордона відмову від його публічної позиції щодо Маріуполя
13:52
фейк фейкові новини
РФ заперечує можливість контрнаступу ЗСУ, маніпулюючи матеріалами західних ЗМІ, - Центр при РНБО
13:34
Телеведучому Юрію Коту повідомили про підозру в держзраді
13:32
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: зафіксували 50 "прильотів"
13:29
Ненсі Пелосі
Китай запровадив санкції проти спікерки Конгресу США Ненсі Пелосі, – Reuters
13:25
Мелінда Сіммонс
Мирним мешканцям України загрожують ракети, зброя та мародерство РФ: посол Великої Британії відреагувала на заяву Amnesty International
13:24
Ексклюзив
Патрульна поліція не спить
Поліція Охтирки залякує бабусь, які збирають підписи за перехід з УПЦ МП до ПЦУ, - капелан Андрій Бринчак
12:55
комендантська година
У Миколаєві запровадили посилену комендантську годину до понеділка, 8 серпня
12:49
грузія
Партія влади в Грузії звинуватила опозицію у "ксенофобно-шовіністичній кампанії" проти росіян
12:47
Крим, корабель, задимлення
Біля окупованого Севастополя зафіксували задимлення на російському кораблі
12:46
Ексклюзив
окупант ЗАЕС
ЗАЕС необхідно зупинити, ризики зростають з кожним днем, - експертка з атомної енергетики Кошарна
12:36
За три місяці роботи платформа UNITED24 зібрала 6 млрд грн
12:28
Ексклюзив
Amnesty International
В Amnesty International не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю, - правозахисник Яворський
12:26
Маріуполь
У маріупольських лікарнях помирає кожен четвертий містянин через антисанітарію й відсутність лікування
11:59
школа
У Києві запрацює Маріупольський міський ліцей
11:47
Ексклюзив
гармата
ЗСУ постійно дають вогневу відповідь ворогу на обстріли Сумщини, тому що противник розуміє тільки мову сили, - депутат міськради Акперов
11:43
Український футболіст забив гол у Лізі конференцій і присвятив його загиблому на війні тестю
11:43
Оновлено
Росія завдала удари ракетами по передмістю Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 34 цивільні об'єкти
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV