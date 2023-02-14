Про це речник ДПСУ Андрій Демченко сказав у коментарі одному з українських ЗМІ.

"За час дії змін, які уряд вніс у правила перетину держкордону громадянами України, що стосується визначеної категорії осіб державних службовців, прикордонники не випустили з країни майже 30 людей. Вони не відповідали умовам перетину держкордону на час дії воєнного стану. Адже для такої категорії осіб було визначено можливість перетину кордону виключно у службове відрядження", - розповів він.

"Укотре хотів би також наголосити, що є і виключення, воно стосується жінок та одиноких чоловіків, які можуть виїздити з України, слідуючи до своїх дітей за кордон або їх супроводжувати", - додав речник ДПСУ.