Про це заявив у ефірі національного телемарафону пресофіцер комендатури оборони міста Дмитро Плетенчук, передає "Радіо Свобода".

"На початку повномасштабного вторгнення чисельність населення Херсону складала близько 330 тис. людей, зараз приблизно 50-60 тис. Це якраз маломобільні групи громадян або соціально незахищені категорії населення, які не можуть собі дозволити виїхати або якісь інші умови не дозволяють це зробити. Є ті, які просто залишаються, тому що вважають це нормою", - сказав Плетенчук.

Представник комендатури закликав людей виїжджати, наголосивши, що залишатися в місті небезпечно.

"Люди страждають. Обстрілюють якраз ті локації, де люди збираються, – ринок, один з кількох магазинів, які працюють", – сказав Плетенчук.