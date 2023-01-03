За час масштабної війни населення Херсона скоротилося на понад 80%, - комендатура
У Херсоні залишилося менше 20% жителів порівняно з кількістю населення до повномасштабного вторгнення РФ
Про це заявив у ефірі національного телемарафону пресофіцер комендатури оборони міста Дмитро Плетенчук, передає "Радіо Свобода".
"На початку повномасштабного вторгнення чисельність населення Херсону складала близько 330 тис. людей, зараз приблизно 50-60 тис. Це якраз маломобільні групи громадян або соціально незахищені категорії населення, які не можуть собі дозволити виїхати або якісь інші умови не дозволяють це зробити. Є ті, які просто залишаються, тому що вважають це нормою", - сказав Плетенчук.
Представник комендатури закликав людей виїжджати, наголосивши, що залишатися в місті небезпечно.
"Люди страждають. Обстрілюють якраз ті локації, де люди збираються, – ринок, один з кількох магазинів, які працюють", – сказав Плетенчук.
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- 2 січня уранці армія РФ обстріляла міський ринок у центрі Берислава на Херсонщині: щонайменше п'ять людей поранені.
- Дмитро Плетенчук в ефірі Еспресо розповів, що окупанти перманентно обстрілюють Херсон із артилерії - насамперед із реактивних систем залпового вогню та гармат.
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