Про це він розповів в етері Еспресо.

"У нас, на жаль, обстріли тривають, і знову на околицях Херсона багато поранених, деякі з них перебувають у важкому стані. Здебільшого страждають мешканці населених пунктів навколо Херсона. Зараз я перебуваю у відділені обласної дитячої лікарні, по якій росіяни завдали удар з РСЗВ "Град". У новорічну ніч рівно о дванадцятій годині, одна з ракет влучила у відділення, де мали б бути немовлята. Тобто обстріли продовжуються, навіть у новорічну ніч ворог працював по повній програмі", - проінформував пресофіцер комендатури оборони міста Херсон.



Дмитро Плетенчук зазначив, що динаміка обстрілів не змінюється, але єдиним позитивним є те, що Сили оборони Херсонщини й тактична група "Грім" знешкодили кілька російських гармат, тому у Херсоні трохи полегшало.



"Що стосується атак противника, то вони перманентні, на разі – це артилерійський вогонь, тобто у першу чергу працюють ворожі РСЗВ та гармати. Інформації щодо якихось атак піхотних підрозділів армії РФ не надходило", - розказав Плетенчук.

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