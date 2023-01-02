Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Армія РФ завдала чергового терористичного удару по Херсонщині", – пише очільник регіону.

Зокрема сьогодні зранку рашисти атакували центр Берислава, російські загарбники гатили по міському ринку. Ймовірно, обстрілювали з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки.

Повідомляється про 5 поранених.

Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона для надання меддопомоги.

Упродовж доби 31 грудня 2022 року росіяни завдали 40 ударів по території Херсонщини, в новорічну ніч РФ поцілила в Херсонську обласну дитячу лікарню, є загибла людина, ще одна - поранена.

Станом на 2 січня ворог на Херсонському здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій українських військ.

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