Уранці армія РФ обстріляла міський ринок у центрі Борислава на Херсонщині: щонайменше п'ять людей поранені
Уранці 2 серпня російські окупанти гатили по центру та міському ринку Борислава Херсонської області. Внаслідок цього щонайменше п'ять людей отримали поранення
Про це інформує голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Армія РФ завдала чергового терористичного удару по Херсонщині", – пише очільник регіону.
Зокрема сьогодні зранку рашисти атакували центр Берислава, російські загарбники гатили по міському ринку. Ймовірно, обстрілювали з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки.
Повідомляється про 5 поранених.
Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона для надання меддопомоги.
- Упродовж доби 31 грудня 2022 року росіяни завдали 40 ударів по території Херсонщини, в новорічну ніч РФ поцілила в Херсонську обласну дитячу лікарню, є загибла людина, ще одна - поранена.
- Станом на 2 січня ворог на Херсонському здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій українських військ.
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