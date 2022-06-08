Про це повідомляє телеграм канал російськомовного естонського інтернет-видання "Можем обяснить".

Після 24 лютого російські державні установи стали активно розміщувати тендери на оренду VPN для захисту інтернет-зв'язку. За підрахунками видання, всього за час війни з Україною з бюджету на це було витрачено понад 1 млрд рублів. У 2021 році за такий же період чиновники розмістили замовлень лише на 650 млн.. Судячи з опублікованих документів, чиновники готуються до тривалої інтернет-цензури – послуги закуповують на рік, а то й більше.

Одним з найбільших замовників послуги є МВС РФ. Видання наголошує, що саме МВС є одним із рекордсменів з інтернет-цензури. З початку війни за запитами цього відомства було заблоковано більше 4 тисяч сайтів, свідчать дані реєстру "Роскомсвободи".

Сервісами VPN захотіли також скористатися Федеральна митна служба, Воентелеком, Мінекономрозвитку, Держкорпорація з організації повітряного руху, авіакомпанія "Аврора", петербурзький метрополітен, управління держзакупівель різних регіонів.

Основним вигодонабувачем росту попиту стала державна компанія "Ростелеком" – вона уклала угод більш ніж на 600 млн рублів.

Водночас влада РФ щосили бореться зі схемами обходу блокувань. Роскомнадзор почав обмежувати роботу VPN-сервісів, які "порушують федеральне законодавство". Під заборону потрапила одна з найвідоміших програм — ProtonVPN.

При цьому речник президента Дмитро Пєсков у квітні заявив, що сам користується VPN-сервісами, тому що це не заборонено.

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