За час масштабної війни РФ витратила понад 1 млрд руб. на VPN-сервіси для обходу санкцій, які сама ж і запровадила, - ЗМІ
Продає ці технології державний Ростелеком, який на обході військової цензури заробив більше, ніж усі приватники
Про це повідомляє телеграм канал російськомовного естонського інтернет-видання "Можем обяснить".
Після 24 лютого російські державні установи стали активно розміщувати тендери на оренду VPN для захисту інтернет-зв'язку. За підрахунками видання, всього за час війни з Україною з бюджету на це було витрачено понад 1 млрд рублів. У 2021 році за такий же період чиновники розмістили замовлень лише на 650 млн.. Судячи з опублікованих документів, чиновники готуються до тривалої інтернет-цензури – послуги закуповують на рік, а то й більше.
Одним з найбільших замовників послуги є МВС РФ. Видання наголошує, що саме МВС є одним із рекордсменів з інтернет-цензури. З початку війни за запитами цього відомства було заблоковано більше 4 тисяч сайтів, свідчать дані реєстру "Роскомсвободи".
Сервісами VPN захотіли також скористатися Федеральна митна служба, Воентелеком, Мінекономрозвитку, Держкорпорація з організації повітряного руху, авіакомпанія "Аврора", петербурзький метрополітен, управління держзакупівель різних регіонів.
Основним вигодонабувачем росту попиту стала державна компанія "Ростелеком" – вона уклала угод більш ніж на 600 млн рублів.
Водночас влада РФ щосили бореться зі схемами обходу блокувань. Роскомнадзор почав обмежувати роботу VPN-сервісів, які "порушують федеральне законодавство". Під заборону потрапила одна з найвідоміших програм — ProtonVPN.
При цьому речник президента Дмитро Пєсков у квітні заявив, що сам користується VPN-сервісами, тому що це не заборонено.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.01
Купівля 34.01Продаж 34.93
-
EUR
Купівля 35.87Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе