За час повномасштабного вторгнення РФ загинуло щонайменше 10 тис. цивільних українців, понад 13 тис. поранені
Від 24 лютого 2022 року до 26 квітня 2023 року в Україні від рук росіян загинуло щонайменше 10 тисяч мирних жителів, понад 13 тисяч зазнали уражень різного ступеня тяжкості
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
На відкритих слуханнях Комітету Європейського парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ генеральний прокурор Андрій Костін підсумував, що в Україні зафіксовано понад 80 тисяч воєнних злочинів Росії.
"Ми вбачаємо, що першочергове зобов’язання України – покласти край безкарності за найсерйозніші злочини. Ми залишаємося відданими розслідуванню воєнних злочинів, злочину геноциду та злочину агресії. Ще довго одним з пріоритетів України залишатиметься відшкодування збитків і руйнувань, завданих Росією. Світовий банк оцінює збитки в 411 мільярдів доларів, агресор має заплатити", – наголосив генпрокурор.
Створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA) допоможе збирати та координувати докази проти відповідальних за підготовку й ведення цієї агресивної війни.
"Наразі зафіксовано понад 80 000 воєнних злочинів, вчинених РФ в Україні. Понад 10 000 мирних жителів загинули", – наголосив Костін.
Повідомляється, щонайменше 13 тисяч цивільних українців отримали поранення.
Крім того, понад 98 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені або зруйновані Росією.
- Раніше віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова заявила, що всі країни-підписанти Римського статуту зобов'язані виконувати ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.
- В ЄС сподіваються на відкриття міжнародного Центру з розслідування злочину агресії РФ проти України до кінця червня.
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