Про це інформує Офіс генерального прокурора.

На відкритих слуханнях Комітету Європейського парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ генеральний прокурор Андрій Костін підсумував, що в Україні зафіксовано понад 80 тисяч воєнних злочинів Росії.

"Ми вбачаємо, що першочергове зобов’язання України – покласти край безкарності за найсерйозніші злочини. Ми залишаємося відданими розслідуванню воєнних злочинів, злочину геноциду та злочину агресії. Ще довго одним з пріоритетів України залишатиметься відшкодування збитків і руйнувань, завданих Росією. Світовий банк оцінює збитки в 411 мільярдів доларів, агресор має заплатити", – наголосив генпрокурор.

Створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA) допоможе збирати та координувати докази проти відповідальних за підготовку й ведення цієї агресивної війни.

"Наразі зафіксовано понад 80 000 воєнних злочинів, вчинених РФ в Україні. Понад 10 000 мирних жителів загинули", – наголосив Костін.

Повідомляється, щонайменше 13 тисяч цивільних українців отримали поранення.

Крім того, понад 98 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені або зруйновані Росією.